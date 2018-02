Banca Ifis, con Cerberus per nuova operazione di finanziamento su portafoglio Npl

Daniela La Cava 22 febbraio 2018 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis ha annunciato di avere sottoscritto oggi un nuovo intervento di senior financing in ambito Npl. L’operazione, si legge in una nota della banca di Mestre, riguarda il finanziamento di un portafoglio di crediti non-performing prevalentemente secured originati da un primario gruppo bancario italiano e acquisiti da una società affiliata a Cerberus Capital Management a novembre 2017. Banca Ifis ha precisato di avere agito come finanziatore per l’acquisto del portafoglio con un investimento di circa 40 milioni di euro. Nel dettaglio, l’istituto ha sottoscritto le obbligazioni senior e una parte delle obbligazioni junior emesse dal veicolo di cartolarizzazione tramite cui Cerberus ha acquistato gli asset deteriorati del portafoglio.