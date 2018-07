Banca Ifis: acquistati 4 portafogli di crediti deteriorati per 600 milioni di euro

Luca Fiore 19 luglio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis ha annunciato che Ifis NPL ha acquistato da UniCredit ed altri tre player quattro portafogli di crediti deteriorati per un totale di circa 600 milioni di euro (valore nominale) corrispondenti a più di 27.500 posizioni. Si tratta di crediti acquistati principalmente sul mercato primario, soprattutto unsecured. In seguito a queste operazioni, il portafoglio proprietario di Ifis NPL ammonta a oltre 13,4 miliardi di euro, per un numero di posizioni complessive pari a oltre 1.5 milioni.