Banca Ifis: accordo per acquisizione partecipazione di controllo in Credifarma

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis ha annunciaro di avere sottoscritto con Federfarma, UniCredit e Bnl – Gruppo Bnp Paribas gli accordi vincolanti per l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Credifarma. Credifarma, si legge in un comunicato, è attualmente controllata al 67,5% dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di Farmacia italiani (Federfarma), con quote di minoranza paritetiche di UniCredit e Bnl – Gruppo Bnp Paribas per il restante 32,5 per cento. Tramite anche contestuale aumento di capitale, al termine dell’operazione Credifarma sarà partecipata da Banca Ifis per il 70% e da Federfarma per il 30%. L'investimento complessivo di Banca Ifis per l’acquisizione, comprensivo dell’aumento di capitale, è di circa 10 milioni di euro.“L’obiettivo dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Credifarma, applicata alla competenza che abbiamo sviluppato nel settore, è di diventare il leader della finanza specializzata alle farmacie in Italia” ha commentato Giovanni Bossi, amministratore delegato dell'istituto veneto.