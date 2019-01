Banca Ifis, Npl: stimate transazioni per 50 miliardi lordi entro fine 2019

Alessandra Caparello 23 gennaio 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Sulla base dei deal annunciati (trenta le operazioni previste) si stimano per il 2019 transazioni per 50 miliardi lordi entro fine 2019, in flessione rispetto ai 66 miliardi lordi transati nel 2018. Così si legge nell’ottava edizione del Market Watch NPL di Banca IFIS: “2018 Transactions and 2019 Forecast”. Sul totale, circa il 39% potrebbe essere scambiato sul mercato secondario con un balzo a due cifre rispetto l'anno appena trascorso, quando la percentuale delle transazioni sul mercato secondario si era fermata al 2%