Banca IFIS: in preparazione bond senior a tasso fisso fino a 300 milioni

Luca Fiore 17 maggio 2017 - 19:13

MILANO (Finanza.com)

Banca IFIS ha emesso una nota per annunciare l’intenzione di procedere ad un’emissione obbligazionaria.



“Si tratta di una strategia di diversificazione delle fonti di raccolta ed ingresso nel mercato del debito, in linea con il piano strategico 2017-2019, vòlta a permettere all’Istituto di raggiungere gli obiettivi di crescita presentati nel suddetto piano, in particolare a sostegno dello sviluppo verso le imprese esposte al settore privato e pubblico”, riporta la nota della società.



L’emissione, senior unsecured e a tasso fisso, avrà una durata di 3 anni ed un ammontare atteso fino a 300 milioni di euro. Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati.