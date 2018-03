Banca IFIS: impatto nullo da nuova normativa su NPL per nuovi crediti erogati

Titta Ferraro 14 marzo 2018 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento alle notizie di agenzia nelle quali si afferma che le nuove regole riferite al trattamento e agli accantonamenti sui crediti deteriorati si applicheranno solo ai nuovi crediti erogati dal 14 marzo 2018, Banca IFIS precisa che nessuno dei crediti riferibili al portafoglio NPL proprietario è stato erogato successivamente al 14 marzo 2018. L’impatto della nuova normativa con riferimento alla data di applicazione è pertanto nullo.Inoltre, Banca IFIS ha ragione di ritenere che la nuova normativa si applicherà ai crediti originati e non anche ai portafogli di crediti acquisiti da una banca che, come Banca IFIS, eserciti il business dell’acquisto, gestione e recupero dei crediti deteriorati all’interno di un piano strategico consolidato e con operatività effettuata a condizioni di mercato. Banca IFIS ritiene che in nessun modo la nuova normativa possa incidere sull’operatività della propria Area NPL, dedicata all’acquisto, gestione e recupero dei portafogli di crediti deteriorati originati da altre istituzioni finanziarie.