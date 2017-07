Banca IFIS: fusioni di IFIS Factoring e Interbanca

Luca Fiore 10 luglio 2017 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Banca IFIS oggi ha approvato le fusioni per incorporazione di IFIS Factoring e Interbanca. Il progetto di fusione di IFIS Factoring oggi è stato approvato dal Cda mentre l’Assemblea di Straordinaria di Interbanca è prevista per la prima settimana di settembre.A Piazza Affari il titolo IF sale dello 0,31% a 36,11 euro.