Banca IFIS acquista portafoglio crediti performing e non performing da Barclays

Luca Fiore 26 maggio 2017 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Banca IFIS ha reso noto di aver concluso l’accordo per l’acquisto di un portafoglio di crediti del valore nominale di circa 190 milioni di euro da Barclays. Il portafoglio acquisito è composto da circa 75.500 posizioni e comprende per la maggior parte crediti consumer non performing (prestiti personali, carte di credito) e per la parte restante contratti di finanziamento performing in regolare rimborso.



“L’operazione rappresenta una novità; per la prima volta acquistiamo un portafoglio misto di crediti performing e non performing” , ha commentato Andrea Clamer, responsabile dell’Area NPL di Banca IFIS.



Il totale dei crediti NPL gestiti da Banca IFIS al 30 aprile 2017 ammonta a oltre 10 miliardi di euro e comprende oltre 1 milione e 400 mila posizioni.