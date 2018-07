Banca Generali: raccolta netta a mezzo miliardo a giugno, 3,15 miliardi nel 2018

Luca Fiore 10 luglio 2018 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

A giugno, Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di 502 milioni di euro portando il saldo da inizio anno a 3,15 miliardi. “Nell’ultimo mese è venuto meno il parcheggio della liquidità nei conti correnti, registrato nelle settimane precedenti. Ne hanno beneficiato sia le soluzioni gestite, sia quelle amministrate, in particolare quegli strumenti alternativi in grado di aumentare il processo di diversificazione, come il veicolo nella cartolarizzazione di crediti sanitari che ha raggiunto quasi i €300 milioni da gennaio, e i private certificates (con oltre 100 milioni di raccolta dal lancio) che sfruttano la crescente volatilità dei mercati”, riporta la nota della società.“Guardando al bilancio della raccolta nel semestre, le soluzioni di risparmio gestito e assicurativo risultano lo strumento preferito per la tutela dei patrimoni, con un saldo complessivo di 1,6 miliardi che supera il contributo dai nuovi flussi amministrati”.