Banca Generali: raccolta dicembre a 770 milioni, ben oltre le stime

Raccolta ben oltre le stime degli analisti per Banca Generali a dicembre. L’istituto ha raccolto 770 milioni di euro lo scorso mese, mentre le previsioni erano per 500 milioni. Di questa cifra circa 545 milioni riguardano prodotti del risparmio gestito. Da inizio 2016 la raccolta sale dunque a 5,7 miliardi di euro, di cui 4 miliardi nel 2016. Gli analisti rimangono neutrali rispetto alla notizia. Il titolo in Borsa questa mattina perde li 0,34% a 23,51 euro.