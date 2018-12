Banca Generali presenta piano al 2021, attese masse totali tra 76/80 mld

Daniela La Cava 3 dicembre 2018 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha presentato al mercato le linee guide strategiche e i target finanziari per il triennio 2019-21 che prevedono a fine piano masse totali attese nel range di 76-80 miliardi di euro, una raccolta netta totale nel periodo superiore o uguale 14,5 miliardi, ricavi core/masse medie maggiore o uguale a 63 bps, costi operativi core 3-5% Cagr. Il gruppo Gian Maria Mossa conferma la politica di dividendi, con pay-out al 70-80% e con floor in valore assoluto in linea al dividendo del 2017 (1,25 euro).Nel piano di crescita triennale Banca Generali contempla nuove opportunità strategiche sui mercati esteri. In tal senso annuncia la formalizzazione di un’offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all’acquisizione del 90,1% di Valeur Fiduciaria, boutique finanziaria attiva nel private banking con sede a Lugano in Svizzera.