Banca Generali: intesa con Saxo Bank su servizi digitali di trading, nasce BG SAXO Sim

Titta Ferraro 9 marzo 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato gli accordi definitivi con Saxo Bank per la realizzazione della partnership esclusiva nel trading online e nei servizi digitali. L’obiettivo della partnership, della durata di 8 anni e rinnovabile alla scadenza, è quello di offrire ai clienti, in modo unico per il mercato italiano, l’accesso all'innovativa piattaforma di trading evoluto basata sulla tecnologia Saxo Bank.I termini degli accordi, già approvati anche dai competenti organi di Saxo Bank, prevedono la costituzione di una nuova società, BG SAXO Sim, compartecipata, con un consiglio composto da 7 membri e maggioranze qualificate su tutte le decisioni strategiche della società, nonché uno steering comittee con funzioni di indirizzo composto paritariamente dai Ceo, Cfo e Coo di entrambi i soci. Nella partnership Banca Generali mette a disposizione la propria piattaforma bancaria e il posizionamento “private”, in modo da favorire le sinergie e lo sviluppo di nuove opportunità per i propri consulenti e i clienti che potranno così accedere ad una delle più estese offerte di strumenti digitali per il trading globale.