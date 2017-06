Banca Generali: fusione per incorporazione di BG Fiduciaria SIM

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

I Cda di Banca Generali e di BG Fiduciaria SIM hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di quest’ultima in Banca Generali. La fusione avrà luogo in forma semplificata visto che l’incorporanda è interamente posseduta.