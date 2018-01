Banca Generali: flussi per 634 mln a dicembre, raccolta 2017 ai massimi storici

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha realizzato nel 2017 il miglior risultato storico di raccolta con una crescita dei flussi rispetto all’anno prima del 21% a €6,87 miliardi. A dicembre la raccolta netta è stata di 634 milioni.In particolare nel 2017 la raccolta di prodotti di risparmio gestito che è salita del 50% a 6 miliardi, in virtù dei €407 milioni dell’ultimo mese del 2017. Protagonisti anche a dicembre i prodotti “contenitore” sia nel modulo finanziario, sia assicurativo, con una raccolta di €289 milioni che portano il totale dei 12 mesi a €4,4 miliardi, ovvero il 74% dell’intera raccolta gestita.“Un risultato di grande soddisfazione per quantità e qualità della raccolta. Abbiamo migliorato sensibilmente i picchi registrati nel 2016 trovando forte riscontro in ciò che ci caratterizza maggiormente: ovvero la consulenza personalizzata con soluzioni gestite per la protezione della ricchezza e la cura dei patrimoni", ha commentato l’Amministratore Delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa.