Banca Generali: 669 milioni di raccolta netta a maggio, +34% da inizio anno

Luca Fiore 6 giugno 2017 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha registrato a maggio una raccolta netta di 669 milioni di euro portando il saldo da inizio anno ad un nuovo massimo di periodo pari a 3.200 milioni (+34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).



La raccolta gestita, per la seconda volta quest’anno, ha superato in un mese i 700 milioni (701 milioni) con un bilancio da gennaio di 2,8 miliardi (+95% su base annuale) che equivale all’88% del totale dei nuovi flussi.



“Siamo molto positivi per i prossimi mesi”, ha commentato l’Amministratore delegato, Gian Maria Mossa.