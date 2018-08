Banca Etruria, Corte d'Appello annulla le sanzioni della Consob

alessandro chiatto 9 agosto 2018 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

LaCorte d'Appello di Firenze ha annullato le sanzioni della Consob per Banca Etruria. La motivazione è che la Consob sapesse già dal dicembre del 2013 della gravissima situazione in cui si trovava la banca, grazie ai documenti e alle informazioni ricevute da Bankitalia, e dunque le sanzioni comminate ad amministratori e sindaci per le supposte mancate informazioni contenute nel prospetto dell'aumento di capitale di fine 2013 sono frutto di un procedimento avviato tardivamente.