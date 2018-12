Banca Carige tocca minimi di sempre a 0,0013 euro, capitalizzazione sotto i 90 milioni

Titta Ferraro 27 dicembre 2018 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Nuovi minimi assoluti per il titolo Banca Carige dopo la mancata approvazione dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro da parte dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre. Il titolo cede oltre il 12% a 0,0014 euro dopo aver toccato un minimo storico a 0,0013 euro, con un calo di oltre l'80% in questo 2018. La capitalizzazione in Borsa è scesa sotto la soglia dei 90 milioni di euro.L'aumento di capitale, tra le condizioni del nuovo piano di rafforzamento patrimoniale, non è passato all'assemblea di sabato a causa del mancato appoggio da parte di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento con il 27,5% del capitale. Prima dell'assemblea la Bce aveva autorizzato la manovra di rafforzamento patrimoniale e l'estensione al 31 dicembre 2019 del termine per l'osservanza dei requisiti patrimoniali. Da verificare ora se tali termini siano ancora validi dopo l'esito negativo dell'assemblea.