Banca Carige: titolo sospeso per eccesso di rialzo (+13% a 0,2713 euro)

Titta Ferraro 5 luglio 2017 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo per Banca Carige. Il titolo dell'istituto ligure al momento della sospensione segnava un rialzo di oltre il 13% a 0,2713 euro. Già ieri era salito del 23% in scia al varo del piano di rafforzamento patrimoniale da complessivi 700 milioni di euro.