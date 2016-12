Banca Carige soffre a Piazza Affari, titolo fra i peggiori del listino milanese

Alessio Trappolini 21 dicembre 2016 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina Banca Carige soffre a Piazza Affari, nel giorno in cui si conclude l’operazione di conversione del bond retail di Mps. Si è momentaneamente fermato il rally dei giorni scorsi, alimentato dalle ipotesi di un fondo statale da 20 miliardi per il salvataggio degli istituti in difficoltà. Al momento il titolo cede il 4,39% e passa di mano a 0,3442 euro.