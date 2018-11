Banca Carige scivola ancora (-2%), Bce vede fragilità in scenario avverso

Titta Ferraro 5 novembre 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Debole oggi il titolo Banca Carige (-2,13% a 0,0046 euro) con le ultime indiscrezioni stampa che indicano l'istituto ligure come l'unico che evidenzia segnali di fragilità in caso di scenario avverso. Stando alle indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, il CET1 ratio di Banca Carige nei risultati degli stress test "paralleli" effettuati dalla Bce (stress test diversi da quelli dell’Eba-Bce, che hanno esaminato anche la solidità patrimoniale delle altre banche italiane Bper, Mediobanca, Pop Sondrio, Iccrea e Credem), sarebbe sceso al di sotto della soglia cruciale del 5,5% nello scenario avverso. Insieme alle altre cinque, Carige fa parte di quegli istituti di credito italiani significativi che non sono abbastanza grandi per essere inclusi negli stress test dell’Eba.