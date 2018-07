Banca Carige sbanda in Borsa dopo nuovo ultimatum Bce

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del 5% circa per il titolo Banca Carige che segna dopo i primi minuti di contrattazione un prezzo di 0,0081 euro.Il 20 luglio è pervenuta una lettera della Bce in cui viene chiesto che venga convocata entro il 30 settembre l’assemblea degli azionisti per procedere alla nomina di un nuovo presidente del consiglio di Amministrazione. L'istituto guidato da Mario Draghi chiede anche un nuovo piano di risanamento entro fine novembre, che valuti anche un’aggregazione.La Bce pone l'accento anche sulla mancata emissione delle obbligazioni subordinate fino a 500 milioni approvate dal cda della banca nei primi mesi del 2018.