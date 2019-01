Banca Carige: ok della Commissione Ue alla garanzia pubblica sui bond

Alessandra Caparello 18 gennaio 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Vialibera della Commissione Ue alla garanzia pubblica per le obbligazioni di Banca Carige , giudicata da Bruxelles in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. La Commissione Ue ha stabilito che "la misura è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nella portata". "Questo sostegno alla liquidità . continua in una nota la Commissione - è in linea con la comunicazione bancaria del 2013".