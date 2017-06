Banca Carige: nominato Paolo Fiorentino nuovo a.d., chiesto rinvio per valutazione aumento

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Banca Carige, riunitosi ieri, ha nominato Paolo Fiorentino come nuovo amministratore delegato e direttore generale. "Il nuovo amministratore delegato guiderà i lavori del consiglio nella determinazione delle misure necessarie per il rafforzamento patrimoniale del gruppo", si legge nella nota diffusa ieri sera. Carige dunque, in merito alle richiesta della Bce, fornirà entro il termine previsto di domani i chiarimenti sulla governance e sul piano di riduzione dei crediti deteriorati (i cosiddetti Npl). Mentre per quanto riguarda la valutazione del fabbisogno di capitale Carige chiederà un rinvio.