Banca Carige, ministro Tria: "Soluzione di mercato da preferire"

Alessandra Caparello 9 gennaio 2019 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

"Una soluzione di mercato per Banca Carige sarebbe comunque preferibile". Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un question time oggi alla Camera sottolineando che al momento "non è possibile stabilire se si materializzerà l'emergenza" tale da richiedere la ricapitalizzazione precauzionale prevista dal decreto approvato lunedì. "La ricapitalizzazione precauzionale di Carige da parte dello Stato" precia il titolare del dicastero di via XX Settembre "è un'operazione temporanea, perché la partecipazione di controllo deve essere dismessa al termine del periodo di ristrutturazione concesso alla banca".