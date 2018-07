Banca Carige: la risposta del cda alla richiesta di Mincione

Daniela La Cava 10 luglio 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

"La richiesta è oggetto di esame da parte del consiglio di amministrazione". A dirlo in una nota stampa Banca Carige dopo la richiesta di Raffaele Mincione che punta a un cambio di governance nel gruppo ligure. Mincione, che detiene una quota superiore al 5% del capitale della banca attraverso le società Pop12 e Time & Life, ha inviato una lettera al cda di Carige per chiedere la convocazione dell’assemblea degli azionisti per il prossimo mese di settembre con ordine del giorno la revoca del board della banca e la conseguente nomina di un nuovo cda.