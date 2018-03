Banca Carige: insussistenti presupposti per ingresso Mincione nel cda

Daniela La Cava 7 marzo 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha comunicato ieri sera di avere preso atto della lettera di Raffaele Mincione, in qualità di presidente della Time & Life, nuovo azionista della banca al 5,428% tramite la POP 12 Sarl, in cui segnala che la sua società possa essere rappresentata nel board del gruppo ligure. "Alla luce della insussistenza dei presupposti per poter accogliere al momento le istanze di rappresentatività del nuovo azionista nella attuale composizione consiliare - spiega in una nota l'istituto - il cda ha comunque inteso riaffermare il proprio impegno ed attitudine alla realizzazione degli interessi di tutti gli stakeholders della banca nella sua mutevole composizione azionaria nel tempo".