Banca Carige in volata, Fitch migliora Viability Rating dopo prestito subordinato

Titta Ferraro 14 dicembre 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Scatto in Borsa per Banca Carige che sale di oltre il 6% dopo i primi minuti di contrattazioni. A seguito dell’esecuzione della prima fase del rafforzamento patrimoniale, Fitch Ratings ha effettuato un upgrade da “c” a “ccc+” del Viability Rating (VR) della Banca, riallineandolo al giudizio di lungo termine (IDR), che è stato contestualmente confermato a “CCC+”. Il 16 novembre l'agenzia di rating aveva rimosso lo stato di sorveglianza negativa (Rating Watch Negative) in cui era stato posto il 10 ottobre 2018.L’azione di rating deriva dal riconoscimento del fatto che la sottoscrizione da parte dello Schema Volontario di Intervento del FITD di 320 milioni di euro del prestito subordinato emesso il 30 novembre nell’ambito della manovra di rafforzamento patrimoniale annunciata dalla Banca, consente di ristabilire il rispetto dei requisiti prudenziali di Vigilanza proteggendo maggiormente i creditori senior.