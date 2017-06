Banca Carige in rosso a Piazza Affari, sfiduciato a.d. Bastianini

Daniela La Cava 12 giugno 2017 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in rosso per Banca Carige a Piazza Affari, con il titolo che cede quasi il 3% in scia alla decisione del consiglio di amministrazione di sfiduciare l'amministratore delegato Guido Bastianini. Il cda, che si è riunito venerdì scorso, "ha deliberato a maggioranza la revoca delle deleghe a suo tempo conferite al Guido Bastianini nella sua qualità di amministratore delegato e direttore generale. Il consiglio ha pertanto deliberato di attivare senza indugio tutte le azioni dirette alla definizione del nuovo assetto di governance".

Il board ha inoltre ribadito la volontà di procedere all'attuazione del piano strategico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in piena conformità alle indicazioni fornite dall'autorità di vigilanza.



La situazione tra il vice presidente e primo azionista della banca ligure, Vittorio Malacalza, e l'a.d. Bastianini è precipitata a fine maggio, con una lettera inviata al cda, in scia a divergenze sull'attuale gestione.