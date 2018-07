Banca Carige: il cda del 3 agosto deciderà quando convocare l'assemblea

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Ancora nessuna data stabilita per l'assemblea di Banca Carige volta a nominare amministratori e integrare il collegio sindacale dopo le recenti dimissioni di diversi consiglieri e membri del comitato rischi. In una nota diffusa ieri sera, l'istituto ligure fa sapere che la data dell'assemblea verrà decisa dal Cda in programma il prossimo 3 agosto. Unica cosa certa è che l'assemblea di Carige dovrà svolgersi entro settembre.