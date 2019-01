Banca Carige: emessi i due bond da 2 miliardi con garanzia statale

Titta Ferraro 25 gennaio 2019 - 18:09

Banca Carige ha reso noto che i bond di ammontare complessivo di 2 miliardi di euro nominali con garanzia dello Stato sono stati emessi e sono quotati sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) organizzato e gestito da Borsa Italiana, “segmento DomesticMOT” a partire da oggi 25 gennaio.Entrambi hanno un valore di 1 miliardo. Nel dettaglio il primo ha scadenza 25/1/2020, cedola 0,5% e ISIN IT0005359176); il secondo ha scadenza 26/7/2020, cedola 0,75% e ISIN: IT0005359184.L’agenzia di rating DBRS ha assegnato un giudizio di rating ai due titoli con garanzia pubblica. Relativamente all’emissione “Banca Carige 0,50% 25/1/2020 1 miliardo 2019-2020 strumenti finanziari di debito con garanzia della Repubblica Italiana ex D.L. 1/2019”, DBRS ha assegnato rating a breve termine pari a ‘R-1 (low)’. Relativamente all’emissione “Banca Carige 0,75% 26/7/2020 Euro 1 miliardo 2019-2020 strumenti finanziari di debito con garanzia della Repubblica Italiana ex D.L. 1/2019”, DBRS ha assegnato rating a lungo termine pari a ‘BBB (high)’. Il trend per entrambe le emissioni è ‘Stabile’.