Banca Carige: aumento capitale da 500 milioni, dismissioni asset e cessione sofferenze

Ilconsiglio si amministrazione di Banca Carige, riunitosi ieri, ha approvato le nuove linee guida nella strategia di gestione dei crediti deteriorati, i cosiddetti non performing loans, e le azioni di rafforzamento patrimoniale. Nel dettaglio, verranno ceduti asset di pronta valorizzazione, come alcuni immobili di pregio, la partecipazione in Creditis, la piattaforma di gestione Npl e il business merchant book, con un beneficio sul patrimonio di almeno 200 milioni. Carige proseguirà, inoltre, il processo di deconsolidamento delle sofferenze, con nuove dismissioni per un ammontare di circa 1,2 miliardi di euro. Infine, è stato approvato un aumento di capitale fino a 500 milioni di euro, con un accordo di pre-garanzia con Credit Suisse e Deutsche Bank. Infine, l'istituto genovese ha rafforzato la squadra manageriale nominando Andrea Soro come direttore finanziario.