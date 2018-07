Banca Carige: anche Balzani rassegna le dimissioni

Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Continua lesodo in Banca Carige. L'istituto ligure ha fatto sapere che Francesca Balzani, consigliere di amministrazione e membro del comitato rischi, ha rassegnato le dimissioni a causa delle divergenze insorte in merito alla governance. Le sue dimissioni saranno efficaci nella data dell'assemblea che provvederà alla nomina del nuovo presidente.Le dimissioni di Balzabi arrivano dopo quelle del presidente dell'istituto, Giuseppe Tesauro, e del collega Stefano Lunardi. La motivazione è sempre la stessa e cioè motivi di dissenso e di divergenze con l’organo di governo per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di governance.