Banca Carige: Vittorio Malacalza formalizza le dimissioni

16 luglio 2018 - 16:38

Sono arrivate oggi le dimissioni da amministratore di Banca Carige di Vittorio Malacalza "con effetto dal momento in cui la convocanda Assemblea della Società avrà provveduto alla mia sostituzione, quale che sia la modalità di nomina del nuovo Vice Presidente in concreto applicabile, a seconda che debba o meno procedersi al rinnovo dell’intero Consiglio".Malacalza, azionista di riferimento dell'istituto ligure, motiva la propria decisione alla luce del sussistere di motivi di dissenso e di divergenze con l’organo di governo per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di governance richiamando, inter alia, le considerazioni contenute nelle lettere di dimissioni dell’ex Presidente Giuseppe Tesauro, dell’ex consigliere Stefano Lunardi e della consigliera Francesca Balzani.