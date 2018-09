Banca Carige: Sga cede quota, ora al 4,99%

Daniela La Cava 4 settembre 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Società per la Gestione delle Attività (Sga), controllata dal Mef, ha annunciato ieri sera di avere ceduto sull'Mta, per il tramite di Morgan Stanley & Co. International, "una quota parte della propria partecipazione in azioni ordinarie di Banca Carige (partecipazione classificata a bilancio 2017 come disponibile alla vendita) pari a complessive 224.801.959 azioni ordinarie della banca, equivalenti allo 0,407% del capitale sociale avente diritto al voto". La partecipazione di Sga nel capitale della banca ligure è scesa a quota 2.757.766.188 azioni ordinarie, pari al 4,990% del capitale sociale avente diritto al voto. Sga ha pertanto provveduto alle comunicazioni a Banca Carige e a Consob.Un annuncio che arriva a qualche settimana di distanza dall'assemblea dei soci di Carige del 20 settembre, chiamata ad esprimersi sul rinnovo del consiglio di amministrazione. E secondo quanto riportato oggi da "Il Sole 24 Ore", "è possibile che da qua all'11 settembre, giorno del record date per registrare le azioni da portare in assemblea, Sga metta a segno nuove cessioni".