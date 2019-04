Banca Carige: Fitd discute appoggio al piano di Blackrock (Reuters)

Alessandra Caparello 17 aprile 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Dopo essere andate in soccorso di Carige acquistando un bond ibrido da 320 milioni di euro funzionale a migliorare il total capital ratio della banca, oggi le banche italiane che aderiscono allo schema volontario del Fitd decidono se appoggiare il piano di salvataggio per l’istituto ligure.Le banche, dicono fonti vicine alla Reuters, discuteranno se prendere una quota dell’istituto commissariato all’inizio dell’anno dopo che il principale azionista, Malacalza Investimenti, ha bloccato l’aumento di capitale previsto, insieme al colosso Usa BlackRock. Il fondo americano è l’unico investitore tra quelli noti rimasti in pista dopo che Varde Partners si è defilato. Secondo le fonti le banche discuteranno oggi a Milano se convertire il bond da 320 milioni di euro acquistato dalle stesse in capitale, contribuendo così a colmare il fabbisogno patrimoniale di 630 milioni dell’istituto ligure. Il resto potrebbe essere coperto proprio dal fondo BlackRock. Per nessuna decisione è stata ancora presa e dai diretti interessati le bocche rimangono cucite.