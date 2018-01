Banca Carige: Bce ribadisce criticità su governance (Il Messaggero)

Titta Ferraro 3 gennaio 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Ruolo ingombrante di Vittorio Malacalza, e presidenza poco incisiva di Giuseppe Tesauro. La Bce rincara la dose circa i nodi relativi alla governance di Banca Carige. Nella lettera del 28 dicembre, con la quale ha comunicato i nuovi parametri Srep all'11,175% per il 2018, la vigilanza europea ha colto l'occasione per ribadire le criticità sul fronte governance. Lo scrive oggi Il Messaggero che precisa come il prossimo cda sia in programma il 16 gennaio e si occuperò dei rilievi arrivati da Bruxelles. Tra gli argomenti dovrebbe esserci anche la gestione degli unlikely to pay che sono i crediti incagliati (5 mld), dopo aver venduto 1,2 mld di Npl a Credito Fondiario più la piattaforma di attività.