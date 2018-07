Banca Carige, Bankitalia: "Attenzione molto alta"

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 16:57

L’attenzione su Banca Carige è molto alta. Così Carmelo Barbagallo, capo dipartimento della Vigilanza di Bankitalia in merito alla situazione dell’istituto ligure dopo la bocciatura del piano da parte della Bce.Carige, in base alle richieste formulate dalla Bce, deve presentare entro il 30 novembre “un piano approvato dal Cda per ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali al più tardi il 31 dicembre 2018. Tale piano dovrebbe valutare tutte le opzioni ivi inclusa un’aggregazione aziendale”.