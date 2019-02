Banca Akros (gruppo Banco BPM) chiude 2018 con utile netto di 2,6 mln

Titta Ferraro 6 febbraio 2019 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Banca Akros, la banca di investimento del gruppo Banco Bpm, ha archiviato il 2018 con margine di intermediazione pari a 54,9 milioni di euro, in linea con il precedente esercizio. Le Commissioni nette aumentano del 14% circa a 29,7 milioni di euro (26,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017). L'utile netto, dedotti gli oneri connessi alle attività di migrazione informatica sul sistema target di Gruppo e la contribuzione ordinaria e straordinaria al Single Resolution Fund, è pari a 2,6 milioni di Euro, in calo dagli 8,1 milioni del 2017. Il Common Equity Tier 1 ratio è pari al 30,7% (24,2% al 31 dicembre 2017).Il perimetro di attività della Banca differisce da quello del precedente esercizio, recependo il contributo delle attività di Private Banking limitatamente al primo trimestre 2018, a ragione dell’intervenuta scissione, in data 1 aprile, del relativo ramo di azienda a favore di Banca Aletti, e quello del ramo d’azienda Corporate & Investment Banking di Banca Aletti a partire dal 1 ottobre 2018, a seguito della relativa scissione in pari data.Il margine di intermediazione aggregato pro forma normalizzato dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 113,3 milioni di Euro e l’utile netto aggregato pro forma normalizzato dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 si attesta a 18,7 milioni di euro.