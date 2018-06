Balzo spread? Bankitalia, Visco: reazione emotiva, debito italiani non più alto media Ue

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Il balzo dello spread? Per il governatore di Bankitalia Ignazio Visco è una "reazione emotiva" a cui si deve reagire con "elementi di razionalità"."E' evidente - ha precisato, stando a quanto riporta l'Ansa - che i rischi sono percepiti, parliamo di tassi d'interesse e non di spread. Il nostro debito pubblico sta per 1/3 all'estero, il tasso è salito da sotto il due a sopra il 3% ed è salito perché è più difficile collocare i titoli di stato italiani".Detto questo, ci sono "rischi emotivi che hanno sempre dietro un tasso di razionalità: la componente del debito pubblico è rilevante, nel resto del mondo spesso si discute sul nostro Paese, parlando di corruzione, giustizia e tasso partecipazione al lavoro, ma il‎ debito delle famiglie italiane è il più basso e la capacità delle imprese di esportare è alta"."Di fatto, il debito degli italiani non è più alto della media dell'Ue, casomai il contrario".