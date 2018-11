Bagnai: dibattito manovra, 'da punto di vista economico è surreale. Nessuna fuga da carta italiana'

Laura Naka Antonelli 27 novembre 2018 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Nel corso di un'intervista rilasciata a a Radio Anch'Io il presidente della Commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, ha detto che "non esiste un motivo economico né politico per deflettere dall'impianto della manovra".Bagnai ha ribadito la propria posizione, affermando che quello tra il governo e l'Ue è "un dibattito politico", che dal "punto di vista economico è surreale".Praticamente, ha aggiunto l'economista della Lega, "vedo tanti tentativi da parte delle istituzioni europee, che avrebbero il compito esattamente contrario, di seminare il panico sullo stato dell'economia italiana senza riuscirci perché l'economia italiana è solida".Tra l'altro, secondo Bagnai non si sta verificando ora "una fuga dai titoli italiani".