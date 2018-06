Bagnai boccia i mercati: non sono in grado di ottenere informazioni ovvie come le nostre nomine

Titta Ferraro 21 giugno 2018 - 17:23

MILANO (Finanza.com)

Alberto Bagnai, economista in orbita Lega e scelto per la presidenza della Commissione Finanze del Senato, interviene nel dibattito odierno sulla reazione negativa del mercato alla nomina sua e di Claudio Borghi.Bagnai consiglia ai mercati di non insistere sulla narrativa "abbiamo paura degli euroscettici". "Dato che tutti sapevano che stavamo per essere nominati, ciò dimostrerebbe che non sono in grado di ottenere informazioni ovvie o di internalizzarle nei prezzi", scrive Bagnai sul suo profilo Twitter.