Bagnai: 'questo governo non farà nulla per attaccare l'euro'

Laura Naka Antonelli 28 giugno 2018 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

"Questo governo, con questo programma, non farà nulla per attaccare l'euro". Così Alberto Bagnai, neo presidente della Commissione finanze del Senato, in un'intervista rilasciata a Reuters.Bagnai ha tenuto a fare una distinzione tra le proprie convinzioni accademiche - che lo vedono molto critico nei confronti dell'euro - e la realtà politica."Dire che l'euro sia una buona idea è come dire che la terra è piatta, ma poi c'è la responsabilità politica. Noi siamo politicamente responsabili e questo significa non imporre una agenda accademica a una maggioranza parlamentare, questo è un punto cruciale che deve essere capito".