BTp: spread sopra 188 punti base contro Bund, rendimento al 2,18%

Alessio Trappolini 1 giugno 2017 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Quando manca poco meno di un’ora all’apertura dei mercati finanziari europei lo spread fra il BTp decennale italiano e il rispettivo Bund tedesco viaggia in area 188 punti base. Il titolo governativo italiano prezza un rendimento che si aggira intorno all’ 1,18 per cento contro lo 0,3 per cento reso dalla carta tedesca.