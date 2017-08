BTp in rialzo, rendimento all’1,9%: spread contro Bund a 153 punti base

Alessio Trappolini 3 agosto 2017 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Mercato secondario delle obbligazioni leggermente mosso quest’oggi. Il differenziale di rendimento fra BTp e Bund a dieci anni ha oscillato fra i minimi a 151,2 punti e i massimi a 154,2 punti base. Al momento lo spread si attesta in area 152,9 punti circa. In questo quadro la carta decennale emessa dal Governo italiano prezza un rendimento ancora in calo all’1,99 per cento.