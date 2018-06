BTP, Pimco: tassi potrebbero salire ancora, ma non come in crisi 2011

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2018 - 06:43

MILANO (Finanza.com)

I tassi dei titoli di stato italiano potrebbero salire ancora, ma non ai ritmi della crisi dei debiti sovrani dell'Eurozona e in particolare di quella italiana del 2011. Così Scott Mather, tra i direttori degli investimenti di Pimco, nel presentare il il "Pimco secular Outlook" a Milano."I tassi dei titoli italiani sono già saliti, provocando un allargamento dello spread (a 10 anni tra Italia e Germania) di oltre 100 punti base, che è un incremento sostanziale", ha detto Mather, stando a quanto riporta l'agenzia Reuters."Potrebbero salire di più? Sì, pensiamo che questo potrebbe essere il trend, ma non come nel 2011. Un adjustment è già avvenuto. Non ci aspettiamo un altro grosso repricing a breve", ha sottolineato.Sulle proposte di politica fiscale espansiva su cui punta il governo M5S-Lega, Mather ha mostrato scetticismo sul modo in cui saranno concretizzate."Alcuni elementi della discussione sono a favore della crescita, altri invece potrebbero aumentare il deficit e questo desta preoccupazione nei mercati", ha detto.