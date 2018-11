BTP Italia: nel secondo giorno richieste per soli 241 milioni

Titta Ferraro 20 novembre 2018 - 18:38

MILANO (Finanza.com)

Il BTP Italia non ingrana. I dati relativi a oggi evidenziano una domanda ancora più debole di quella del primo giorno con richieste ferme a 241,3 milioni di euro, decisamente peggio rispetto ai 481 mln di euro e nei pressi del minimo storico giornaliero fatto segnare a giugno 2012 (quando il primo giorno le richieste si fermarono ad appena 218 milioni). Complessivamente in due giorni raccolte richieste da investitori retail per 722 milioni.La nuova emissione vede la scadenza tornare a 4 anni con cedola minima garantita dell'1,45%.