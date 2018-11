BTP Italia flop: in un giorno raccolti appena 481,3 milioni. Mai così male dal 2012

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Qualcuno parla apertamente di flop. E, di fatto, non è andata affatto bene la prima giornata di collocamento del BTP Italia, il primo emesso sotto il governo M5S-Lega.Nella prima giornata di emissione, con il Btp indicizzato all'inflazione, che offre una cedola minima dell'1,45%, sono stati raccolti appena 481,3 milioni di euro.Si tratta della performance peggiore dal giugno del 2012, quando le sottoscrizioni erano state pari a 218 milioni di euro.Il risultato è ancora più scioccante, se si considerano i 16,8 miliardi, che sono stati raccolti in un giorno nella quinta edizione.In tutte le altre edizioni, inoltre, il debutto del BTP Italia è stato accolto con sottoscrizioni superiori al miliardo di euro in un solo giorno.