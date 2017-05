BTP Italia: concambio via sindacato, riacquisto scadenza a novembre

Daniela La Cava 23 maggio 2017 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Banca Imi e UniCredit il mandato per l’operazione di riacquisto sindacato del BTP Italia, cedola 2,15% e scadenza 12 novembre 2017 (ISIN IT0004969207). "Tale operazione - spiega il Tesoro - è coerente con le linee guida per la gestione del debito pubblico 2017, considerato l’ampio volume in scadenza del BTP Italia in questione".

Contestualmente, il ministero ha affidato ai medesimi operatori il mandato per il collocamento sindacato di ulteriori tranche di uno o più titoli nominali che verranno selezionati tra i seguenti: BTP 4,50% 01/02/20 (ISIN IT0003644769); BTP 5% 01/03/25 (ISIN IT0004513641); BTP 6,5% 01/11/27 (ISIN IT0001174611); BTP 1,65% 01/03/32 (ISIN IT0005094088); CCTeu 15/07/23 (ISIN IT0005185456).



Tenuto conto delle condizioni di mercato, giovedì prossimo, il Tesoro con uno specifico comunicato informerà il mercato quali titoli, tra quelli menzionati, saranno oggetto dell’emissione. Il medesimo giorno, previa valutazione delle condizioni di mercato, sarà eseguita l’operazione di riacquisto del BTP Italia nonché l’emissione delle tranche dei titoli prescelti. L’ammontare riacquistabile del BTP Italia sarà indicativamente pari a tre miliardi di euro.