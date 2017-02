BTP 50 anni, nuovo minimo storico sotto 81. Rendimento al 3,6%

Marco Berton 6 febbraio 2017 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Nuovo minimo storico per il BTP a 50 anni, scadenza 2067. Il BTP ha registrato questa mattina il valore più basso della propria storia, toccando poco dopo l'apertura quota 80,95 prima di risalire agli attuali 81,2. Il rendimento implicito alle attuali valutazioni si aggira sul 3,6%, molto sopra i 2,8% del tasso nominale a testimoniare il forte apprezzamento dei tassi registrati nelle ultime settimane che, come logico, va ad impattare in maniera più significativa sui titoli a duration più elevata. Proprio come il Matusalem in questione.