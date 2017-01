BPER: nessuna richiesta di recesso

Luca Fiore 3 gennaio 2017 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

BPER Banca ha annunciato di non aver richieste da parte dei soci di esercizio del diritto di recesso nell’ambito del processo di trasformazione in società per azioni. Di conseguenza, “non si rende pertanto necessario –riporta la nota dell’istituto- dare seguito al procedimento di liquidazione".